ГКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций «Родовид Банка»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала эмиссию акций публичного акционерного общества «Родовид Банк» на 5 млрд. 599 млн. грн. 999 тыс. 999,8 грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» увеличил уставный капитал на 5 млрд. 599 млн. 999 тыс. 999,8 грн. – до 8 млрд. 409 млн. 297 тыс. 999,8 грн. путем дополнительного выпуска акций для выплаты вкладов клиентам «Укрпромбанка». Всего планировалось выпустить 3 млрд. 111 млн. 111 тыс. 111 штук простых именных акций стоимостью 1,8 грн. каждая.

Кабинет министров Украины на заседании 8 октября т.г. принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Национальный банк Украины 22 октября на заседании правления одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк». Также на заседании было принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.