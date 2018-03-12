Сколько будет стоить доллар…

Так долго ожидавшееся укрепление гривни состоялось. Причем 26 ноября оно отметилось «историческим» фактом – впервые за полгода Нацбанк вышел с предложением покупки «зеленого» по курсу 7,98 грн./долл. И казалось бы, остается только радоваться за нацвалюту, но кризис научил сомневаться…

Между тем, сегодня тренд продолжился. На межбанке торги по доллару открылись котировками 7,9850/8,0150 грн./долл., котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,8765/11,9080 грн./евро. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4866/1,4868 долл./евро (четверг - 1,5073/1,5075 долл./евро).

Эксперты думают...

Эксперты прогнозировали нынешнюю ситуацию, подчеркивая при этом, что укрепляться национальная валюта будет и дальше. И тому есть веский аргумент. Просто ноябрь-декабрь являются основными бизнес-месяцами – конец года и пора подбивать «бабки». Сейчас увеличивается количество операций на рынке, поскольку достаточно много компаний осуществляют платежи в бюджет. Соответственно, растет и количество продавцов валюты, вследствие чего курс гривни укрепляется.

Несмотря на этот положительный момент, риски все же есть. Как отмечает экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов, если гривня продолжит значительно усиливаться, что маловероятно, то Национальный банк может изменить свою политику в пользу поддержки доллара из-за обеспокоенности по поводу влияния ревальвации на стимулирование импорта и ограничение экономического развития (поэтому и вышел 26 ноября на рынок - ред.).

Эксперт отметил, что гривня смогла выйти из коридора 8,05-8,25 грн./долл., в котором она торговалась с середины октября. При этом котировки межбанка достигли официального курса НБУ. В последний раз такая унификация курсов наблюдалась в начале июня 2009 года. По подсчетам экономиста, с начала ноября украинская валюта укрепилась к доллару на 1,4%.

Как считает А.Блинов, гривня продолжает получать поддержку от позитивного новостного фона, к которому добавилось соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом» о снижении объемов импорта газа в 2010 году и неприменении к Украине штрафных санкций за недобор законтрактованных в 2009 году объемов газа. Экономист расценивает укрепление до менее 8 грн./долл. как локальное явление и считает, что далее гривня существенно укрепляться не будет.

НБУ и нардепы стараются

Что касается курса, то хочется отметить очередные новшества регулятора. Коммерческие банки, которые получили ресурсную поддержку НБУ, отныне должны устанавливать наличный курс купли-продажи валюты не выше среднерыночного. Такое «напутствие» Нацбанк дал в телеграмме №13-121/7672-21982. Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться как основание для применения соответствующих мер влияния.

Нацбанк рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям купли-продажи наличной иностранной валюты при формировании формирования курса на следующий рабочий день.

И еще новенькое, на этот раз от законодателей. Законом запрещена выдача валютных кредитов физическим лицам, которые не имеют легального валютного дохода, за исключением оплаты лечения и учебы за рубежом. В целом, отныне валютные кредиты возможны только в безналичной форме. То есть, перед тем, как погасить взятый ранее валютный кредит, физическое лицо обязано будет внести деньги на свой валютный счет и уже с него погашать кредит. Т.е., валюты на руках не будет…

За ноябрем идет декабрь...

Но грядет декабрь. А он, как известно, представляет собой сплошной «праздник» – погашение взятых обязательств как физическими, так и юридическими лицами, последняя штопка бюджета, расчеты за газ и т.п. Правда к «тому подобному» можно еще отнести покупки подарков в Новому году и Рождеству, поездки на зимние каникулы и массу всего новогоднего. Простите, забыла о выборах…

Как отмечают аналитики Forex Club, спрос на наличную валюту со стороны населения в декабре может вырасти до 2,2 млрд. долл., а в случае панических ожиданий скандальных президентских выборов – до 3-4 млрд. долл.

«Однако НБУ будет удерживать курс доллара до конца года в диапазоне 8,30-8,40 грн./долл.», – считает руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай Ивченко.

По мнению компании, стабилизации наличного курса гривни будет способствовать введение ряда ограничений на наличном валютном рынке (о которых мы упомянули), а также улучшение показателей платежного баланса страны.

Вот и выходит – нас ждет некая стабильность на уровне 8 грн. Ну, метром выше или ниже…

Конечно, рисков нового скачка доллара много – торможение предоставления МВФ очередного транша, рост госдолга по зарплате (с начала года рост 40,6% – до 1,67 млрд. грн.), цена газа с учетом новых договоренностей, долги внутренние и внешние, повышение соцстандартов, выборы Президента, за которыми могут последовать парламентские... А тут еще намек на подъем второй волны кризиса. Крупнейший государственный фонд эмирата Дубай – Dubai World оказался на грани финансового краха. Долг составляет 60 млрд долл. Это известие обвалило все фондовые рынки мира.

Проблем столько, что их можно перечислять до бесконечности. Но хочется верить, что наши верхи хотя бы на Новый год дадут нам расслабиться. Ведь электорат должен быть в хорошем настроении, что бы со злости не сорвал их «благие» планы. И еще - не нужно бояться жить, правда, если умеешь считать…

Оксана Павловская (УНИАН)