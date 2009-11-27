Украина намерена привлечь 12,5 млрд. долларов

Украина в 2009-2012 гг. намерена привлечь от международных финансовых организаций (МФО) около 12,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня заместитель директора департамента сотрудничества с международными финансовыми организациями Министерства экономики Украины Анна БЕЛОКОЛОС в ходе финансово-экономического форума на тему «Пути укрепления финансового потенциала городов в условиях кризиса».

«Планируется привлечь в течение 2009-2012 гг. приблизительно 12,5 млрд. долл. на реализацию 46 приоритетных проектов экономического и социального развития. Также мы планируем привлечь приблизительно 1,2 млрд. в виде технической помощи», - сказала А.БЕЛОКОЛОС.

Она отметила, что сегодня наибольшая потребность в привлечении средств МФО наблюдается у сферы строительства и реконструкции автодорог, в энергосбережении и в развитии муниципальной инфраструктуры, в том числе тепло- и водоснабжения.

Замдиректора департамента отметила, что в условиях кризиса и ограниченного доступа к ресурсам на мировых финансовых рынках именно МФО могут оказать важную поддержку отечественным предприятиям.

Она напомнила, что сегодня успешно реализуется, финансируемый при поддержке Всемирного банка, проект по развитию городской инфраструктуры. Проект предусматривает финансовую помощь городским предприятиям для повышения качества предоставляемых ими коммунальных услуг.

По информации А.БЕЛОКОЛОС, в Министерство жилищно-коммунального хозяйства уже обратились 35 муниципальных предприятий для получения кредитов в рамках указанного проекта. При этом подписано четыре субкредитных соглашения с предприятиями Одессы, Калуша, Чернигова, Коломыи на сумму более 30 млн. долл.

Кроме того она сообщила, что Минэкономики инициировало увеличение финансирования этого проекта со стороны ВБ на 200 млн. долл. с 140 млн. долл. Планируется распространить его применение на предприятия коммунальной теплоэнергетики.