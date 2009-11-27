"Альфа-банк (Украина)" намерен увеличить уставный капитал

ПАО «Альфа-банк (Украина)» намерено увеличить уставный капитал на 739,435 млн. грн. - до 3 млрд. 716 млн. грн.. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Хрещатик».

Согласно сообщению, банк планирует провести закрытое размещение 739,435 млн. простых именных акций дополнительной эмиссии номинальной стоимостью 1 грн. каждая.

В сообщении указывается, что вопрос увеличения уставного капитала планируется рассмотреть на собрании акционеров банка 28 декабря.

Справка УНИАН. ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) было зарегистрировано в январе 2001 года, в августе 2009 года было реорганизовано в ПАО.

На 1 октября 2009 года активы банка составляли 33 млрд. 963 млн. 581 тыс. грн., обязательства – 30 млрд. 912 млн. 562 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26 млрд. 766 млн. 864 тыс. грн., собственный капитал – 3 млрд. 51 млн. 19 тыс. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября т.г. составил 2 млрд. 976 млн. 565 тыс. грн.

Чистый убыток «Альфа-Банка» по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 139,9 млн. грн. против прибыли 57 млн. грн. годом ранее.

99,99% акций «Альфа-Банка (Украина)" принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».