Межбанк: доллар сегодня вырос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0150 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 8,0080/8,0230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0270/8,0450 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,97 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2758/0,2770 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2750/0,2761 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2752/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,65 рубля за доллар (+0,9).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4866/1,4868 долл./евро, а к 15:00 повысились до 1,4916/1,4918 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8765/11,9080 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,9270/11,9515 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 11,9505/11,9770 грн./евро.