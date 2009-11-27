Самыми прозрачными являются Сведбанк, ВиЭйБи Банк и ПриватБанк

Самыми прозрачными банками в Украине являются АО «Сведбанк», ОАО «ВиЭйБи Банк» и ПАО КБ «ПриватБанк».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг», таковы результаты проведенного агентством исследования прозрачности 38 крупнейших украинских банков, входящих в I и II группы по классификации Нацбанка Украины.

Исследование проводилось по специально разработанной агентством методике путем анализа информации, размещенной финансовыми учреждениями на своих официальных интернет-сайтах.

При проведении анализа агентство учитывало качество и полноту раскрытия актуальной информации о собственниках банка, связанных структурах и операциях с ними, данные о составе и квалификации топ-менеджмента и наблюдательного совета банков. Кроме того, оценивалось наличие на интернет-сайтах аудированных годовых отчетов и регулярной финансовой отчетности, а также информации о кредитных рейтингах, присвоенных банку независимыми рейтинговыми агентствами. Также внимание уделялось уровню детализации информации о банковских продуктах и полноте раскрытия стратегии развития и планов банка.

Исследование выявило невысокий уровень прозрачности банковской системы по сравнению с международными стандартами раскрытия информации финансовыми учреждениями. Типичными недостатками являются неполное раскрытие информации о собственниках и связанных структурах, отсутствие на сайтах банков ежемесячной финансовой отчетности и полной информации о присвоенных им кредитных рейтингах. По информации "Кредит-Рейтинга", только три банка из 38 раскрывают свои актуальные планы и стратегию развития.