Томенко: полноценный бюджет будет принят в следующем году
После первого квартала
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что полноценный государственный бюджет на 2010 год будет принят после первого квартала следующего года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам во время поездки в Киевскую область.
Вице-спикер напомнил, что сейчас правительство имеет две недели на доработку проекта госбюджета-2010. Вместе с тем он отметил, что народные депутаты к первому чтению уже подали предложения к проекту на общую сумму около 360 млрд. грн. «Это еще один бюджет», - сказал Н.ТОМЕНКО.
По словам вице-спикера, он не верит, что во время избирательной кампании парламентские фракции, в составе которых есть кандидаты на пост президента, сократят эти предложения.
По словам Н.ТОМЕНКО, он хотел бы верить, что в декабре бюджет-2010 будет принят. «Как реалист, могу сказать, что такого бюджета не будет», - добавил он.
По мнению вице-спикера, говорить о новом бюджете можно будет только по окончании избирательной кампании. Н.ТОМЕНКО отметил, что в декабре ВР может принять несколько законов для «латания бюджетных дыр». Вместе с тем, по его мнению, полноценный государственный бюджет на следующий год можно будет принять по результатам I квартала следующего года. Он напомнил, что подобная практика уже была реализована в 2005 году. По словам Н.ТОМЕНКО, тогда после президентских выборов новое правительство сделало анализ, и после первого квартала внесло фактически новую редакцию бюджета, которую парламент принял.