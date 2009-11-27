НБУ продал 937 тыс. швейцарских франков

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе по продаже валюты для физических лиц и физлиц-предпринимателей продал 937 тыс. швейцарских франков по курсу 7,97 грн./швейцарский франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 5 банков: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк» и ПАО «Универсал Банк».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.