Банкир: банкам может стать невыгодно продавать доллары

В случае резких колебаний курса гривня/доллар на межбанковском валютном рынке банкам будет невыгодно продавать валюту через свои отделения, из-за чего может быть спровоцирован дефицит американской валюты на наличном рынке.

Такое мнение высказал УНИАН представитель одного из коммерческих банков, пожелавший остаться неназванным, комментируя решение Национального банка Украины обязать банки, получившие от него ресурсную поддержку, устанавливать наличный курс не выше среднерыночного.

«Мы данное решение НБУ воспринимаем как еще один административный способ регулировать валютный рынок в дополнение к постановлению №538 («Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», которым вводится ряд ограничений на продажу иностранной валюты – УНИАН)», – сказал банкир.

По его словам, Нацбанк связал между собой рефинансирование и установление курсов валют. В то же время остается непонятным, согласно какой методологии вычисляется средний курс на наличном валютном рынке.

Таким образом, считает банкир, если на межбанке колебания курса гривня/доллар будут значительными, а средний курс для банков будет установлен неадекватно, то финучреждениям будет невыгодно продавать валюту.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины телеграммой №13-121/7672-21982 обязал банки, получившие ресурсную поддержку от НБУ, устанавливать наличный курс покупки-продажи валюты не выше среднерыночного.

«Обязываем банки, получившие кредитную поддержку от Национального банка Украины, обеспечить соблюдение предусмотренного кредитными договорами, заключенными с Национальным банком Украины, условия в части удержания среднего курса гривни к доллару США на наличном валютном рынке в пределах, не превышающих соответствующий средний курс на наличном рынке», – сказано в телеграмме.

Невыполнение банками этого требования будет рассматриваться Нацбанком как основание для применения соответствующих мер влияния.

Нацбанк рекомендует всем банкам (финансовым учреждениям) использовать предоставляемую им информацию о среднем курсе гривни к доллару США, который сложился по операциям покупки-продажи наличной иностранной валюты при формировании курса на следующий рабочий день.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в четвертом квартале 2008 года предоставил коммерческим банкам кредиты, рефинансирование (овернайт, тендерные, стабилизационные, репо, своп) на сумму 105,4 млрд. грн.