Спрос на иностранную валюту в ноябре снизился

С начала ноября наблюдается уменьшение плановых платежей по внешней задолженности частным сектором, что способствовало уменьшению спроса на иностранную валюту и росту объемов ее предложения на межбанковском валютном рынке с одновременным укреплением гривни.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в данных условиях Нацбанк имел возможность не только снизить объемы своих отрицательных валютных интервенций, но даже покупать иностранную валюту, увеличивая объем международных резервов.

По данным НБУ, гривня на межбанковском рынке с начала месяца укрепилась относительно доллара США на 1,4%, а ее средневзвешенный курс 26 ноября 2009 оказался ниже официального, установленного Нацбанком, - 7,9712 грн./долл. против 7,9810 грн./долл.

Также сообщается, что на наличном рынке курс гривни по операциям продажи долларов США с начала ноября укрепился на 0,55%, - до 8,1121 грн./долл.

Нацбанк продолжает регулярное проведение целевых аукционов для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц для погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала ноября было проведено восемь таких аукционов, на которых продано почти 91 млн. долл., 2,6 млн. швейцарских франков и 0,3 млн. евро.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 0,24%, до 7,9810 грн./долл., к евро - снизился на 1,67%, до 12,0282 грн./евро, а относительно российского рубля - снизился на 1,38%, до 2,7640 грн./10 рублей.