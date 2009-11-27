Ющенко снова раскритиковал проект госбюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова раскритиковал проект государственного бюджета на 2010 год, предложенный правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, выступая на форуме Конгресса украинской интеллигенции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что бывает политика развития страны, когда правительство имеет сбалансированный бюджет и не ходит за помощью по заимствованию средств, а бывает политика «проедания», которая сегодня, к сожалению, ведется в Украине.

Он констатировал, что, к примеру, в проекте государственного бюджета на 2010 год запланировано «на обслуживание процентов по займам правительства текущего года 22 млрд. грн.». «Что такое 22 млрд. грн.? Это если вы возьмете бюджет образования, бюджет медицины, бюджет обороны и сложите вместе…», - объяснил В.ЮЩЕНКО и добавил: «Так у нас только для обслуживания такой политики, которая выглядит будто бы безопасной, и на 50% не сбалансирована бюджетом, затраты следующего года будут такими, которые проедают бюджет трех ведущих отраслей украинской экономики».