Украине нужен новый Налоговый кодекс

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО настаивает на том, что Украине нужен новый усовершенствованный Налоговый кодекс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом сказал во время чата на одном из сайтов.

"Нужно создать нормальное налоговое законодательство, современный усовершенствованный Налоговый кодекс", - подчеркнул политик.

По его словам, лишь при таких условиях можно вывести бизнес из тени, а государственных служащих - заставить честно декларировать свои доходы.

С.ТИГИПКО также отметил, что государство задерживает возмещение НДС предпринимателям, а это подталкивает их к правонарушениям. Кроме того, украинские предприниматели должны платить 99 налогов и сборов, в то время как в других странах – около 40, констатировал он.

"Что касается госслужащих, считаю необходимым, чтобы они декларировали не только свои доходы, но и заполняли декларации расходов. Это должно касаться и их близких родственников", - отметил С.ТИГИПКО.

Политик также критически оценил декларации кандидатов в президенты Украины. "Сколько бы ни задекларировали доходов основные кандидаты, бедных среди них нет. Я очень сомневаюсь, что я самый богатый в перечне кандидатов в президенты, ведь сегодня самые богатые в этой стране – государственные чиновники", - сказал С.ТИГИПКО.