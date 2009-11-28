Привлечение банками депозитов нуждается в жестком регламенте

Деятельность, связанная с привлечением депозитов, нуждается в более четкой и жесткой регламентации, особенно со стороны регулятора банковского сектора - Национального банка. Об этом заявил председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК во время публичной дискуссии, организованной при поддержке «Зеркала недели» Финансовым пресс-клубом.

«Депозиты индивидуальных лиц, нуждаются в такой же регуляции, как и кредитная работа. Это точно такой же риск в балансе банка и риск в бюджете каждой семьи. И он нуждается в большей ответственности и большем контроле», - отметил банкир.

В.ЛАВРЕНЧУК напомнил, что во время кризиса 1998 года, часть людей также потеряла свои вклады в банках, однако регламенты по вкладам не стали жестче.

«Кризис миновал, все забылось, и на рынке опять началась конкуренция. Практически все 183 банка, существующие в Украине, имели лицензию на работу с вкладами населения. Я считаю, что это неправильно. Для работы с населением по вкладам нужно обладать управленческим опытом, соблюдать соответствующие финансовые нормативы и другие требования - чтобы участники рынка по работе с населением могли отвечать по своим обязательствам», - подчеркнул он.

По мнению банкира, должны регулироваться не только количество институтов, но и нормативы депозитной работы, в том числе и процентная ставка, которую банкиры часто неоправданно завышают.

«Отдельные нечестные или непрофессиональные банкиры загоняют ее (процентную ставку) на такую высоту, что разрушают у вкладчиков представление о том, каким может быть надежный вклад. И спровоцированные такими ставками люди - мы не можем их обвинять - доверяют свои средства этим финансово ненадежным институтам», - отметил он.