Принудиловка перевода госкомпаний в другие банки - только убытки

Принудительный перевод государственных компаний на обслуживание в национализированные государственные банки может нанести убытки банковской системе.

Об этом сказав глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир ЛАВРЕНЧУК, комментируя будущие стратегии национализируемых банков, пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 46 (774) 28 ноября - 4 декабря 2009).

«Это окажет влияние на весь рынок, изменит клиентскую позицию многих его участников», - заметил он.

Банкир подчеркнул, что причина финансового краха банков, которые в настоящее время национализируются, заключается в системных ошибках в управлении, а потому перевод целого ряда предприятий на обслуживание без оздоровления банков или до их оздоровления, по его мнению, дело сомнительное.

При этом директор департамента по вопросам участия государства в рекапитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ заверил, что переход той или другой государственной компании на обслуживание в национализированный государственный банк будет происходить на взаимовыгодных условиях.

«Это абсолютно бизнесовое решение. И я хотел бы подчеркнуть: при любых обстоятельствах, если государственной компании невыгодно переходить на обслуживание в определенный банк, она не перейдет», - заметил он.