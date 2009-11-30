Власти ОАЭ помогут Дубаю рассчитаться с долгами

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов готово помочь Дубаю рассчитаться с долгами "по каждому отдельному пункту". Об этом со ссылкой на неназванный высокопоставленный официальный источник в столице ОАЭ сообщил британский телеканал Sky News. При этом в Абу-Даби не намерены "подписываться" под всеми задолженностями эмирата, передает ИТАР-ТАСС.

Абу-Даби будет "рассматривать и выбирать" те случаи, в которых будет предоставлена государственная поддержка. Форма помощи также может варьироваться, указал источник. "Мы проанализируем обязательства Дубая, подходя к каждому случаю в индивидуальном порядке", - отметил чиновник.

Ситуация вокруг долговых обязательств Дубая обострилась в минувший четверг, когда крупнейший государственный фонд эмирата Дубая - Dubai World - обратился к своим кредиторам с предложением отсрочить по крайней мере на 6 месяцев погашения по облигациям одной из дочерних компаний. Речь идет о специализирующейся на жилой недвижимости фирме Nakheel. 14 декабря текущего года оказавшаяся сейчас на грани краха структура должна выплатить 3,5 млрд долл по своим облигациям. Развитие событий в Дубаи потрясло в последние дни мировой финансовый и фондовой рынки. Большие потери зафиксировали акции многочисленных банков, работающих в регионе Персидского залива.