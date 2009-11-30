Китай не намерен изменять курс юаня

Китай сохранит прежний курс национальной валюты, несмотря на призывы мирового сообщества к ревальвации юаня. С таким заявлением выступил сегодня премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в ходе саммита ЕС-Китай, проходящем в г.Нанкин. Премьер также отметил, что поддержание стабильного обменного курса юаня способствует развитию экономики страны, а также оживлению мировой экономики в целом.

Напомним, накануне ведущие финансовые чиновники еврозоны заявляли, что Китай должен позволить своей валюте укрепиться по отношению к евро и другим основным валютам, поскольку это соответствует интересам как самой Поднебесной, так и глобальной экономической системы. В частности, глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише утверждал: "Ревальвация юаня будет иметь положительное значение со всех точек зрения: с точки зрения двусторонних, многосторонних отношений и, по нашему убеждению, с точки зрения интересов китайских властей".

Недооцененный юань дает конкурентное преимущество китайскому экспорту - драйверу экономического роста КНР. В то же время ревальвация юаня повысила бы покупательную способность китайских граждан и положительно повлияла бы на внутренний спрос.

В 2005г. Китай начал валютные реформы, отвязав обменный курс юаня от курса доллара и объявив о введении управляемого плавающего курса национальной валюты в привязке к валютной корзине. За три последующих года юань укрепился к доллару на 20%, однако в разгар мирового финансового кризиса Пекин приостановил этот процесс, чтобы защитить своих экспортеров, передает РБК.