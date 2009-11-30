НБУ не разрешит банкам формировать резервы в валюте

Национальный банк Украины не откажется от запрета формировать резервы под кредитные риски в валюте.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Василий ПАСИЧНИК во время публичной дискуссии, организованной при поддержке «Зеркала недели» Финансовым пресс-клубом, сообщает «Зеркало недели» (№46 (774) 28 ноября - 4 декабря 2009).

В.ПАСИЧНИК пояснил, что изменение правил подсчета валютной позиции связано с необходимостью изменений структуры баланса банков, так как в банковской системе очень много иностранной валюты, а это несет существенные риски для банковской системы и клиентов.

«Национальный банк вынужден был пойти на ужесточение подходов к подсчету валютной позиции, и здесь нет трагедии ни для одного из банков. Все они успешно справятся с нашими дополнительными требованиями, и в результате мы получим некоторую девалютизацию экономики. Это принципиальная позиция НБУ, и я не вижу причин ее менять», - пояснил он.

«Сегодня норматив валютной позиции не выполняют всего-навсего несколько банков. Между такими банками центробанком подписывается соглашение, в котором предусматривается соответствующий механизм и график вхождения в норматив валютной позиции», - подчеркнул В.ПАСИЧНИК.