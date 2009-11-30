Межбанк: торги открылись котировками 8,0215/8,0410 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0215/8,0410 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2750/0,2758, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0555/12,0880. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,5020/1,5022 (пятница - 1,4866/1,4868).

В пятницу, 27 ноября, Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,9700.