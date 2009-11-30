Временная администрация вводится в банки с низкой адекватностью капитала

Временная администрация будет вводиться в банки, адекватность регулятивного капитала которых ниже 7%. Это предусмотрено в изменениях к Положению о применении Национальным банком Украины мер влияния за нарушение банковского законодательства, утвержденных постановлением НБУ №569 от 29 сентября 2009 г. (регистрация в Минюсте - 18 ноября 2009 г.).

«Национальный банк обязан назначить временную администрацию банка в случае несоблюдения им норматива адекватности регулятивного капитала/платежеспособности, установленного Нацбанком, и снижения его до значения ниже, чем 7%", - говорится в документе НБУ.

Кроме того, Нацбанк уточнил, что он имеет право вводить временную администрацию в случае наличия хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью второй статьи 75 Закона «О банках и банковской деятельности» (в законе указано 10 таких оснований - УНИАН).

В Положении уточнен Порядок введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. В частности указывается, что на протяжении действия моратория запрещается не только осуществление взыскания на основании исполнительных документов и других документов, по которым осуществляется взыскание, но и запрещено проведение мероприятий, направленных на обеспечение такого взыскания.

Положение добавлено главами, которыми определен порядок согласования Национальным банком продажи и передачи активов, а также обязательств банка, в котором введена временная администрация.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 ноября 2009 года, в Украине лицензию НБУ на осуществление банковских операций имели 185 банков. В 17 банках введена временная администрация.