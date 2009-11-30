Эксперт: НБУ будет удерживать курс на уровне 8 грн./долл.

Национальный банк Украины будет удерживать курс гривни на уровне 8 грн./долл.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

Он отметил, что в целом укрепление гривни связано с двумя факторами, которые уже довольно долго определяют курсовую динамику. Первый – это внутренний фактор, связанный с ограничением предложения гривни Нацбанком осенью текущего года.

«Если помним, в начале сентября у нас был курс 8,8 грн./долл. и, соответственно, изменение курса, которое с того времени произошло, намного больше того, что происходит в последние дни», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

Второй фактор, по словам эксперта, – внешний и связан с ослаблением позиции доллара по отношению к многим валютам развивающихся стран с марта текущего года.

«Соответственно, у нас получился некий запас прочности, из-за того, что доллар слабел вместе с гривней. Курс на межбанке или на наличном рынке весной этого года и сегодняшний он значительно не отличается, в то время как в других странах произошло укрепление национальной валюты на десятки процентов» - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Что касается укрепления курса гривни, которое наблюдается в последнее время, то, по его словам, оно, как минимум, частично вызвано увеличением притока капитала за счет увеличения капитализации банков с иностранным капиталом.

«Учитывая, что это единовременное явление, ожидать, что это продлиться и далее, - не стоит, особенно если принять во внимание, что Национальный банк тоже не хочет допустить существенного усиления гривни и впервые с мая этого года выходил на рынок для покупки валюты», - считает А.ЖОЛУДЬ.

По его мнению, до президентских выборов НБУ будет удерживать курс гривни на уровне 8 грн./долл.

«До выборов НБУ будет проводить достаточно жесткую курсовую политику, какую он проводит с сентября этого года. Если такая политика сохранится, то курс будет на уровне 8 грн./долл.» - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, на 30 ноября НБУ установил следующий официальный курс гривни к доллару США: 100 USD США – 798.0900 (на 27 ноября – 798.1000).