Завтра КС обнародует решение о поддержке ликвидности банков

Во вторник, 1 декабря, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 24 ноября Решение по делу согласно конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений пункта 11 раздела ІІІ «Заключительные положения» Закона Украины «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

По мнению автора ходатайства, положения пункта 11 раздела III „Заключительные положения“ Закона №639 относительно установления особенностей поддержки Национальным банком Украины ликвидности коммерческих банков, предоставивших кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, из-за соответствующих инструментов рефинансирования противоречат части четвертой статьи 13, статьи 41 Конституции Украины. Президент Украины также отмечает, что новационные нормы указанного пункта не отвечают определенному в статьях 99, 100 Конституции Украины статусу Национального банка Украины и гарантиям его самостоятельности в проведении денежно-кредитной политики.

Судья-докладчик по делу – Виктор ШИШКИН.

Начало в 10 часов.

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