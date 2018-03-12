Украина «за» банковские оффшоры?..

Организм украинской банковской системы проявляет высочайшую степень выживания, лоббируя на законодательном уровне установление для себя фактически «оффшорных» преференций. При этом в обществе искусственно формируется образ неприкасаемости банков как некоего подобия «священной коровы». Создаются условия, при которых не банковская система работает на экономику страны, а вся страна работает на банковскую систему.

Полюби меня таким...

Прежде всего, нужно расставить все точки над «і». Во-первых, банки – не благотворительные организации. Во-вторых, в Украине, как и в любом другом государстве, банки не ставят перед собой задачу поднять ВВП и объемы производства, а также осчастливить украинца жильем, или автомобилем. Для них выгодно, когда растет экономика, когда люди в кредит покупают недвижимость и средства передвижения, но не это самоцель. Единственное, в чем заинтересованы банки, как и любой другой бизнес - в получении прибыли. И это необходимо помнить.

Сейчас в Украине проводится политика, основанная на том, что банк необходимо холить и лелеять просто за то, что он есть. И не имеет значения плохой он или хороший, но привилегии прилагаются. Аргумент тому - если один, два, десять… банков рухнут, то остановится все. С таким же успехом, если утрировать, можно говорить о необходимости предоставления всякого рода льгот, например, производству электроэнергии. Если не будет электричества, то уж точно все накроется «медным тазом».

О существовании преференций для банков говорит даже Государственная налоговая администрация. Так, в объяснительной записке к одному из законопроектов, который обнародован на сайте ГНАУ, говорится: «Закон Украины „О банках и банковской деятельности” предоставляет определенные привилегии банкам сравнительно с другими налогоплательщиками в части раскрытия информации о собственных операциях, связанных с определением доходов и расходов и, соответственно, с налогообложением»…

Но это только несколько позиций «помощи» финучреждениям. Список немаленький и постоянно пополняющийся. Дополнительная «забота» на законодательном уровне проявилась на прошедшей неделе со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI).

"Забота" в украинском стиле

Документом разрешается коммерческим банкам с 1 января 2009 года (внимание – интересная деталь, связанная с датой вступления в силу закона - ред.) до 1 января 2011 года учитывать при расчете налога на прибыль 100% сформированных резервов под выданные кредиты, а после окончания этого срока – 80% резервов (до введения данной нормы в валовых расходах учитывалось 10% резервов). Т.к. сейчас ситуация с кредитными портфелями продолжает ухудшаться, то это означает, что в ближайшие годы от банков не следует ждать поступлений с налога на прибыль…

С нашим мнением согласна директор Департамента контроля финансовых учреждений и операций в сфере внешнеэкономической деятельности Государственной налоговой администрации Татьяна Сысоева. Она пояснила, что с введением указанной нормы прибыль с налогообложения будет соответствовать финансовому результату, а, как известно, убытки банковской системы уже составляют более 20 млрд. грн. В дальнейшем поступлений от налога на прибыль можно будет ожидать только со стороны тех банков, которые имеют положительный финрезультат, а в целом он будет отрицательный.

В этой ситуации больше тревожит не сам факт послабления, а то, что оно вводится только сейчас, а касается всего 2009 года. Выходит, банки пролоббировали закон, которым изменяются правила игры на рынке, что приведет к снижению поступлений в без того трещащий по все швам бюджет. И это делается руками банкиров, которые считают некорректным право вкладчиков досрочно изымать средства с депозитов…

Тут хочется отметить, что антибюджетная норма одобрена народными депутатами, которые проголосовали «за» повышение соцстандартов, но не указали, где брать на это деньги, и Президентом, канцелярия которого и он лично не упускают возможности всякий раз напомнить о плачевной ситуации с главной финансовой росписью страны. По данным ГНАУ, за январь-октябрь т.г. поступления налогов и платежей от банков должны составить 4,6 млрд. грн., в т.ч. налог на прибыль - 2,7 млрд. грн. Сумма не малая, но в конце года с учетом изменений законодательства она останется только на бумаге.

Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам банков и банковской деятельности Станислав Аржевитин также считает, что банкам фактически предоставлено право не платить налог с прибыли. «Мы сейчас говорим о спасении отрасли как таковой… Вы представляете, сколько бюджету необходимо будет денег, если потерять банковскую систему, если она не будет осуществлять платежи. Это не 2,7 млрд. грн., это может быть 270 млрд. грн. Данные цифры не адекватны тому, что мы делаем для того, чтобы спасти банковскую систему», - сказал С.Аржевитин. Между тем, по его мнению, бюджет банковскими прибылями нельзя спасти, это можно сделать только путем экономического роста.

По сути, банки, в функции которых входит в том числе и кредитование (на сегодня не осуществляющееся), призваны способствовать росту экономики страны. Но на деле происходит обратное – банковская система финансируется за счет государства. И объемы «помощи» достигли внушительных размеров. Так, по данным Нацбанка, 22 млрд. гривень направлены на капитализацию Ощадбанка и Укрэксимбанка, а также трех так сказать новых госбанков – Родовида, Укргазбанка и банка «Киев». Кроме того, учитывая, что регулятор на сегодня, по крайней мере де-юре, является государственной структурой, то в общую сумму господдержки можно включить и средства, выделенные комбанкам в виде рефинансирования, что на 1 октября составляло 80 млрд. грн., а на конец 2008 года - более 100 млрд. грн. Сюда можно добавить и несколько миллиардов экономии с уплаты налога на прибыль. Вот и получается, что содержание банковской системы - дело не из дешевых…

Перемудрили...

Банковское лобби в создании благоприятных для себя условий смогло переиграть такую мощную силу, как экспортера. Речь идет о норме указанного закона, которой сокращается срок возвращения валютной выручки со 180 до 90 дней. Это является исключительной выгодой для банков – найден источник формирования пассивной базы, что не несет пользы валютному рынку, т.е. речь о стабильности гривни не идет.

Экспортер, имеющий валюту, независимо от того, на счете украинского или иностранного банка она будет числиться, не продаст ее до тех пор, пока не возникнет в этом необходимость. Влияние этой нормы на состояние платежного баланса также сомнительно, так как данные учитываются в момент пересечения границы товаром.

Вице-президент "Индустриальной группы" (управляет активами ИСД) Александр Пилипенко отметил, что сокращение срока возвращения валютной выручки несет в себе негатив. По его словам, украинские предприятия лишились дополнительного фактора гибкости при продвижении своего товара в условиях сложной конъюнктуры на внешних рынках.

Но как же народные депутаты этот момент пропустили. Оказывается, по словам С.Аржевитина, осмыслив все негативные последствия, парламент планирует отменить данную норму. Кроме того, С.Аржевитин отметил, что в планах народных избранников отменить и норму о запрете досрочного возвращения средств нерезидентам. «Здесь мы столкнулись с международной практикой, появление гипотетического запрета может расцениваться как внутренний дефолт. А это уже может считаться возникновением форс-мажорных обстоятельств, что дает право кредитору требовать досрочного возвращения всей суммы задолженности», - пояснил он.

Интересно, чем наши законотворцы думали раньше?..

P.S. Как не крути, но необходимо изменить стереотип, что все в экономике крутится вокруг банковской системы. Никто не собирается урезать роль банков в экономическом процессе, но это должны быть сильные, и не зависимо от размера здоровые в финансовом смысле банки, которые с умом распоряжаются средствами и которым доверяют клиенты. Именно таких должен поддерживать регулятор, а не раздавать рефинансирование тем кредитно-финансовым учреждениям, которые на грани банкротства…

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)