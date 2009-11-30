Эксперт не исключает рекапитализацию банка «Надра»

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ не исключает рекапитализацию банка «Надра» государством до решения вопроса реструктуризации внешней задолженности финансового учреждения.

Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН.

Эксперт считает, что затягивание или быстрое решения проблемы банка «Надра» вряд ли каким-либо образом повлияет на доверие к банковской системе со стороны населения. Это связано с тем, что на сегодня уровень недоверия к банкам и так чрезвычайно высок.

«Сейчас общий уровень недоверия к банковской системе, несмотря на то, что немного уменьшился по сравнению с осенью прошлого года, все равно остается высоким, а это означает, что ожидать какого-то улучшения ситуации, даже на фоне хороших новостей в банке «Надра», не приходится», - сказал А.ЖОЛУДЬ.

Таким образом, по его словам, единственными, кто может пострадать из-за отсутствия оперативных мероприятий по восстановлению финансового состояния банка «Надра», являются его вкладчики.

«Основная проблема с банком «Надра» это то, что он достаточно крупный, с большим объемом депозитов, в то время как средств под выплату этих депозитов у финансового учреждения просто нет, как собственно их нет ни в Госбюджете, ни у Национального банка Украины», - считает А.ЖОЛУДЬ.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Игорь УМАНСКИЙ 11 ноября т.г. заявил, что Министерство финансов Украины до конца недели (до 15 ноября) надеется получить решение Совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра». По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

17 ноября директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ сообщил, что переговоры по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра», которые планировалось закончить до 15 ноября, затягиваются.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года банк "Надра" получил убыток в размере 1,04 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра», по состоянию на 1 июля 2009 года, являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.