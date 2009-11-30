Доллар снизился после решения Центробанка ОАЭ

Американский доллар в понедельник снизился к основным мировым валютам после того, как Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обещал поддержать банковскую систему страны, умерив тревогу инвесторов по поводу возможного дефолта долгов Дубая.

Японская иена также ослабла после того, как представитель японского правительства сообщил о готовности властей предпринять меры для обуздания роста национальной валюты. Какие именно меры изберет японское правительство, остается неясным.

В минувшую среду правительство Дубая заявило, что попросит кредиторов своих ведущих компаний - холдинга Dubai World и девелопера Nakheel - предоставить отсрочку по выплате долгов, исчисляемых миллиардами долларов. Просьба Дубая о реструктуризации долга вызвала панику на финансовых рынках. Однако в воскресенье Центробанк ОАЭ ввел экстренный механизм финансирования для поддержки ликвидности в финансовой системе. В довершение Абу- Даби - богатейший эмират ОАЭ - обещал помочь отдельным компаниям Дубая.

В результате высокая ликвидность доллара и стабильность иены перестали служить приманкой для инвесторов.

"Фондовые рынки (в Европе) снижаются, но в целом стабильны, особенно в Азии, и это подстегнуло закрытие коротких позиций по доллару", - сказал Дерек Холпенни из BTM-UFJ в Лондоне.

Говоря о причинах снижения иены, он отметил ожидания интервенции на валютной рынок со стороны японского правительства и активную позицию последнего в отношении дефляции.

К 14.40 МСК индекс стоимости доллара к корзине из шести мировых валют снизился на 0,41 процента с уровня закрытия в США в пятницу до 74,691 пункта. На прошлой неделе индекс упал до 15- месячного минимума в 74,170 пункта.

Котировки евро к доллару выросли на 0,4 процента до $1,5033/38.

Котировки доллара к иене стабильны на уровне 86,35/6,38 единицы японской валюты. В пятницу на электронных торгах EBS американская валюта упала до 14-летнего минимума в 84,82 иены. сообщает Рейтер