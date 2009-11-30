Международное рейтинговое агентство Moody`s сохранило негативный прогноз по банковской системе Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Moody`s.

Согласно сообщению, в среднесрочной перспективе банковская система Украины остается уязвимой на фоне продолжающегося финансово-экономического кризиса.

Кроме того, Moody`s обеспокоено необходимостью увеличения капитализации украинских банков, а также их прибыльностью и ухудшением ликвидности из-за низкого уровня доверия вкладчиков.

Moody`s прогнозирует отсутствие позитивных изменений в банковской системе Украины ближайшие 12-18 месяцев.

Рейтинговое агентство подчеркивает, что экономика Украины наиболее пострадала от кризиса. Спад ВВП страны в 2009 году ожидается на уровне около 12%. Это имеет прямые последствия для банков, так как в данных неблагоприятных макроэкономических условиях украинские заемщики испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.

«Хотя украинская экономика и демонстрирует некоторые ранние признаки оживления, любое такое улучшение, вероятно, повлияет на банковскую систему с опозданием. Банки в настоящее время сокращают балансы, и Moody`s не ожидает роста украинской банковской системы до конца 2010 года», - отмечается в сообщении.