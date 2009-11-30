Литвин: Повторное представлении проекта госбюджета-2010 не нужно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не видит необходимости в повторном представлении правительством проекта государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции.

Он отметил, что на этой неделе парламент не будет рассматривать проект бюджета на следующий год, поскольку лишь в четверг проект должен поступить в ВР из Кабинета министров.

В.ЛИТВИН отметил, что правительство уже представляло проект бюджета, а то, что во время его представления в ВР присутствовали не все члены Кабмина, «то это, очевидно, просчет».

Он считает, что «нет необходимости в повторном представлении бюджета». Вместе с тем спикер добавил: «Если комитеты и фракции будут считать, что необходимо по-новому представлять бюджет, то, я думаю, что правительство на это охотно пойдет, потому что там, в соответствии с регламентом, полдня можно использовать трибуну».

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада Украины приняла постановление “О возвращении на доработку проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2010 год”. “За” проголосовал 241 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За данное решение проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, а также 23 народных депутата от НУ-НС. Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным постановлением предусмотрено вернуть Кабинету министров на доработку проект госбюджета-2010 “с целью приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины от 20 октября 2009 года “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы” и других законов Украины.