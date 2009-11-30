Китай отказал ЕС в укреплении юаня

Китай отклонил очередные призывы мирового сообщества допустить укрепление юаня, заявив, что оно может подорвать рост местного ВВП и угрожать возрождению мировой экономики.

После встречи в представителями ЕС - главой ЕЦБ Жан-Клодом Трише, председателем Еврогруппы Жан-Клодом Юнкером и еврокомиссаром по экономическим и денежно-кредитным вопросам Хоакином Альмунией - премьер Китая Вэнь Цзябао назвал неоправданными предъявляемые Пекину требования отказаться от фиксированного курса юаня к американскому доллару.

Он вновь подтвердил намерения китайского руководства принимать собственные решения по валютным вопросам, отметив что на данный момент юань в целом является стабильным.

"На фоне нынешнего финансового кризиса, редкого по историческим меркам масштаба, сохранение базовой стабильности обменного курса юаня идет на пользу экономическому развитию Китая и идет на пользу восстановлению мировой экономики", - заявил Вэнь.

"Сегодня некоторые страны, с одной стороны, хотят укрепления юаня, но с другой стороны, участвуют в бесцеремонном торговом протекционизме против Китая", - сказал он.

Прошедший саммит, как рассчитывал ЕС, должен был подтвердить роль европейского регионального блока на международной арене. Однако Вэнь категорически отверг жалобы ЕС по поводу государственной валютной политики Пекина.

Его резкие комментарии доказали намерения Китая жестко отстаивать проводимую им валютную политику. Кроме того, Вэнь указал ее критикам на собственные грехи, напомнив об осуществляемых ими мерах протекционизма, ставящих под сомнение возрождение мировой экономики.

"Столкнувшись с нынешними тяжелыми экономическими условиями, мы должны соответствующим образом решать торговые разногласия и не проводить торговый протекционизм. Я надеюсь, что ЕС ослабит контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в Китай", - отметил китайский премьер.

ЕС служит для Китая крупнейшим рынком - на его долю приходится 20 процентов экспорта из КНР, сообщает Рейтер.