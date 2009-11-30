Вопрос банка «Надра» до выборов решен не будет

Вопрос банка «Надра» до президентских выборов решен не будет, считает экс-заместитель главы Национального банка Украины Сергей ЯРЕМЕНКО.

Об этом он заявил в беседе с корреспондентом УНИАН.

По его словам, ситуацию в «Укрпромбанке», банке «Надра» и других крупных банках, которые оказались в тяжелом финансовом положении, Нацбанк должен был решать еще осенью прошлого года принятием ряда жестких мер. Теперь же банковскую систему охватил системный кризис, и сейчас трудно создать конкретный рецепт оздоровления для того или иного банка.

С.ЯРЕМЕНКО отметил, что тема рекапитализации банков государством всегда имела массу вопросов без ответа.

«Получается, что мы частный капитал вытаскиваем за счет налогоплательщиков», - сказал он.

По мнению эксперта, сегодня у государства нет свободных ресурсов, для того чтобы поддержать банки. При этом, если власть все же заявляет о намерении провести рекапитализацию ряда крупных банков, то возникает вопрос, почему поддерживают только крупные банки.

«А кто сказал, что вкладчики крупных банков лучше, чем вкладчики мелких банков? Почему именно крупный банк нужно спасать? - говорит С.ЯРЕМЕНКО. - Крупный банк раньше нужно было спасать, чтобы не допустить панических настроений на рынке. Если же этого не случилось (паники после того, как банк таки оказался в сложной финансовой ситуации - УНИАН), то уже не важно, какой это банк - крупный или мелкий. Сегодня никто не хочет взять на себя ответственность и сказать, что деньги вернуть невозможно. Поэтому продолжается это стояние на месте, ресурса нет, а добавляться будут вкладчики других банков».

По его мнению, до президентских выборов вопрос банка «Надра» не будет решен, а после выборов им, скорее всего, будет заниматься другая власть.

«Мы вошли в ситуацию, когда трудно увидеть выход и никто не хочет сказать правду. Это такое состояние, когда Нацбанк не делает шагов, которые необходимы, а готовит, так сказать, подарок новой власти, то есть когда все-таки придется рубить этот гордиев узел и мы действительно узнаем, сколько банков банкротов, - сказал С.ЯРЕМЕНКО. - До выборов этот вопрос не решат, безусловно. Может быть обозначено, что да, мы принципиально будем решать, все намерения высказали, все опять успокоились и на полгода об этом забыли».

Как сообщал УНИАН, исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ 11 ноября т.г. заявил, что Министерство финансов Украины до конца недели (до 15 ноября) надеется получить решение совета кредиторов по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра». По его словам, представители правительства также принимают участие в переговорном процессе по реструктуризации обязательств банка.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн. На сегодня уже реструктуризировано около четверти этой суммы.

17 ноября директор Департамента участия государства в капитализации банков Министерства финансов Украины Теймур БАГИРОВ сообщил, что переговоры по реструктуризации внешних обязательств банка «Надра», которые планировалось закончить до 15 ноября, затягиваются.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

По итогам 9 мес. 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.