Закрытие межбанка: доллар продолжил падение

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0215/8,0410, к 12:00 цены упали 8,0025/8,0125. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений – 7,9950/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2750/58, а к 12:00 цены снизились 0,2743/50. К закрытию цены откатились к уровню - 0,2746/52. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2600(-0,3900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень широком диапазоне 1,4830/1,5030. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0555/12,0880, к 12:00 цены ушли вниз 12,0270/12,0485. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне – 12,0080/12,0350.