Правительство Дубая не будет обеспечивать долг Dubai World
Заявляет министр финансов
Правительство эмирата Дубай не берет на себя обязательств по обеспечению долга дубайского конгломерата Dubai World, объявившего на прошлой неделе технический дефолт по своим обязательствам, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на официальное заявление министра финансов ОАЭ Абделя Рахмана аль-Салеха (Abdel Rahman Al Saleh). "Это правда, что правительство является владельцем. Однако поскольку эта компания занимается разнообразной деятельностью, сопряженной с различными степенями риска, было принято решение создать компанию, которая не получала бы гарантий от правительства", - заявил аль-Салех в интервью местному телевидению.
Таким образом, заявление министра финансов Дубая опровергло распространившуюся в СМИ информацию о том, что правительство эмирата может оказать финансовую помощь обремененной долгами компании. Государственная инвестиционная компания Dubai World на прошлой неделе попросила отсрочки по выплате задолженности сроком на шесть месяцев в связи с планируемой реструктуризацией. Согласно оценкам экспертов Standard & Poor`s, холдинг Dubai World в последующие три года должен выплатить приблизительно 50 миллиардов долларов, что составляет приблизительно 70% от ВВП всего эмирата Дубай.
В частности, одна из компаний конгломерата - девелоперский гигант Nakheel, занимающийся также масштабными проектами создания искусственных островов и освоением пространства морского шельфа, должна была 14 декабря выплатить своим кредиторам примерно 3,5 миллиарда долларов в виде исламских облигаций ("сукук"), подлежащих погашению в ближайшее время. Ранее в понедельник Nakheel объявила о приостановлении всех операций со своими ценными бумагами на фондовой площадке Дубая - NasdaqDubai. В свою очередь, местные биржи незамедлительно отреагировали на информацию - дубайская Dubai Financial Market (DFM) к закрытию потеряла 7,3%, тогда как Abu Dhabi Securities Market (ADSM) упала на 8,31%. Заявление Dubai World повлекло за собой стремительное падение мировых фондовых площадок, продолжающееся уже третий день подряд. Инвесторы, опасаясь за сохранность своих средств, сбрасывают акции крупнейших банков Европы и Азии, участвовавших в консорциуме кредиторов дубайской компании. По данным аналитической компании Citigroup, в их число входят такие банковские гиганты, как британские HSBC и Standard Chartered, а также японские Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui. Dubai World была создана в 2006 году. Изначально Dubai World занималась управлением недвижимостью и портами, однако впоследствии значительно расширила сферу своих инвестиций.