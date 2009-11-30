Доллар на торгах отыграл часть утренних потерь

Доллар на торгах в понедельник отыграл часть утренних потерь на фоне увеличения спроса со стороны инвесторов на более надежные активы, сообщает The Wall Street Journal. Участники рынка негативно восприняли информацию из Объединенных Арабских Эмиратов, министр финансов которых, Абдель Рахман аль-Салех, заявил в понедельник, что правительство Дубая не возьмет на себя обязательство по обеспечению долга государственной компании Dubai World.

Курс доллара к евро на торгах в понедельник в Нью-Йорке составил 1,5010 доллара за евро по сравнению с 1,4955 доллара за евро на торгах в пятницу. Ранее в ходе торгов в понедельник курс доллара опускался до отметки 1,5068 доллара за евро. Доллар подешевел к иене до 86,46 иены за доллар по сравнению с 86,75 иены за доллар днем ранее. Доллар как надежное средство для инвестиций может укрепиться по отношению к другим валютам в случае, если проблема долгов Dubai World обострится, считает главный дилер Currencies Direct Фил МакХью. сообщает РИА Новости.