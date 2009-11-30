Эксперт: Дубаи может потерять статус финцентра региона

Испытывающий проблемы с выплатой задолженности Дубаи может потерять статус финансового центра региона в обмен на помощь от своего богатого нефтью соседа Абу-Даби, сообщает Bloomberg.

Кризис, разразившийся в этом эмирате означает ликвидацию финансово нежизнеспособных государственных компаний, задолжавших по крайней мере $80 млрд., считает аналитик UBS AG Сауд Масуд. Дубаи, возможно, придется вернуться к специализации в сфере торговли и услуг, а также отказаться от статуса регионального финансового центра, говорит бывший глава Dubai Financial Services Authority Ян Хэй Дэвисон.

В докладе Moody`s Investors Service подчеркивается, что размер задолженности Дубаи может достигать $100 млрд., из которых до $25 млрд. относятся к категории безнадежных долгов. Так, долги Dubai World не гарантированы правительством эмирата. Это означает, что кредиторы должны взять на себя "часть ответственности", сообщает k2kapital.