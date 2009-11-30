Astrum: Дальнейшее укрепление гривны маловероятно

Укрепление гривни на прошлой неделе является локальным, дальнейшее существенное укрепление маловероятно.

Об этом говорится в переданном УНИАН Еженедельном обзоре финансовых рынков компании Astrum Investment Management.

«Мы расцениваем наблюдавшееся на прошлой неделе укрепление до уровня менее 8 UAH/USD как локальное явление и ожидаем, что гривня не будет далее существенно укрепляться. Если же гривня продолжит значительно усиливаться, что мы считаем маловероятным, то НБУ продолжит проводить интервенции в поддержку доллара, будучи обеспокоенным по поводу влияния ревальвации на стимулирование импорта и ограничения экономического развития», - говорится в сообщении.

По данным компании, по итогам прошлой недели гривня укрепилась на 0,8%. При этом котировки межбанковского валютного рынка достигли официального курса НБУ, который в среду составлял 7,99 грн/дол. Последний раз такая унификация курсов наблюдалась в начале июня 2009 года.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, гривня на межбанковском рынке с начала ноября укрепилась относительно доллара США на 1,4%, а ее средневзвешенный курс 26 ноября 2009 оказался ниже официального, установленного Нацбанком, - 7,9712 грн./долл. против 7,9810 грн./долл. На наличном рынке курс гривни по операциям продажи долларов США с начала ноября укрепился на 0,55%, - до 8,1121 грн./долл.