Официальный курс НБУ на 1 декабря

Доллар снижается

Официальный курс НБУ на 1 декабря: 100 USD – 798.7800 грн.; 100 EUR – 1200.0072 грн.; 10 RUR – 2.7479 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 1 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 798.7800 (на 30 ноября – 798.0900) 100 EUR – 1200.0072 (на 30 ноября – 1190.5907) 10 RUR – 2.7479 (на 30 ноября – 2.6765)

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