Опрос: Россияне стали больше доверять банковской системе

Россияне стали больше доверять банковской системе по сравнению с прошлым годом - на 5% выросла доля наших соотечественников, которые доверяют всей банковской системе в целом, также сократилось число тех, кто доверяет только государственным банкам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Башкирова и партнеры".

Добавим, показатель доверия среди женщин значительно выше, чем среди мужчин - 32% в сравнении с 23%. Примечательно, что частным банкам доверяют только 2,8% наших соотечественников.

Для проведения данного исследования были опрошены более 500 россиян в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Нижнем Новгороде. сообщает k2kapital.