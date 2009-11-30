Официальный курс НБУ на 1 декабря

Официальный курс НБУ на 1 декабря: 100 USD США – 798.7800 (на 30 ноября – 798.0900) 100 EUR – 1200.0072 (на 30 ноября – 1190.5907) 10 RUR – 2.7479 (на 30 ноября – 2.6765) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 1 декабря 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 93617.02 (на 30 ноября – 92937.58) 961 XAG 10 Серебро – 1448.99 (на 30 ноября – 1434.97) 962 XPT 10 Платина – 115024.32 (на 30 ноября – 114366.30) 964 XPD 10 Палладий – 28915.84 (на 30 ноября – 28731.24)

Официальный курс НБУ на 1 декабря: 100 USD США – 798.7800 (на 30 ноября – 798.0900) 100 EUR – 1200.0072 (на 30 ноября – 1190.5907) 10 RUR – 2.7479 (на 30 ноября – 2.6765) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 1 декабря 2009 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 93617.02 (на 30 ноября – 92937.58) 961 XAG 10 Серебро – 1448.99 (на 30 ноября – 1434.97) 962 XPT 10 Платина – 115024.32 (на 30 ноября – 114366.30) 964 XPD 10 Палладий – 28915.84 (на 30 ноября – 28731.24)

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