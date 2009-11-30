Эксперт: Золото и дальше будет дорожать

Золото и в дальнейшем продолжит дорожать на мировых рынках.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, в ближайшем будущем ожидается превышение отметки 1200 долларов за тройскую унцию.

Как подчеркнул эксперт, в период с 23 по 27 ноября цена на банковские металлы снова выросла. Неделя оказалась еще более «высокой» по сравнению с предыдущей - цена золота превысила 1196,5 доллара за тройскую унцию, подчеркнул В.СКИДАН. По его словам, это обусловлено такими факторами, как спрос на металл со стороны инвесторов, покупка золота центробанками разных стран, ослабление доллара США.

В.СКИДАН отметил, что на почве слабого доллара США и высокого спроса металлы на прошедшей неделе побили рекорды стоимости. По информации эксперта, на украинском рынке цена золота продолжила свой рост пропорционально ценам на мировом рынке. Она варьировалась в пределах 302-310 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов, сказал он.