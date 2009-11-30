Доверие к банковской системе восстановится не ранее 2011 года

Быстрого восстановления доверия к банковской системе ожидать не стоит.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

По его прогнозам, докризисный уровень доверия мы сможем увидеть не раньше, чем в 2011 году.

Таким образом, считает эксперт, вряд ли следует ожидать значительного притока вкладов до второго квартала 2010 года, когда закончатся президентские выборы. При этом, добавил он, из-за сохраняющихся рисков инфляции и ухудшения финансового состояния заемщиков, а также ограниченного доступа к ресурсам для банков, ставки по кредитам в 2010 году останутся высокими.

Как подчеркнул А.БЕРКУН, сегодня банки уже не ощущают проблем с ликвидностью, однако качество активов остается для них главной проблемой. Значительная сумма займов в иностранной валюте в сочетании с девальвацией гривни и сокращение реальных доходов в сфере бизнеса ухудшили качество банковских кредитных портфелей, добавил он.

Эксперт отметил, что максимальные убытки у крупнейших банков уже позади и деятельность большинства финансовых учреждений стала менее убыточной. Учитывая наметившуюся положительную динамику в экономике и незначительное оживление кредитования, следует ожидать снижение темпов увеличения убытков коммерческих банков, вызванных формированием резервов, прогнозирует он.