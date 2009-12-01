Уолл-стрит растет в ожидании статистики

01:15, 01 декабря 2009
Финансы
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Напряженность вокруг Дубая спадает

Американский рынок акций открылся ростом котировок по мере ослабления напряженности вокруг долгов Дубая и в ожидании статистики, сообщает Рейтер.

Государственный фонд Dubai World в понедельник вечером сообщил о планах реструктурировать некоторые подразделения, в том числе девелоперов Nakheel и Limitless, чтобы рассчитаться с $26-миллиардными долгами.

"В настоящий момент кажется, что опасения по поводу Дубая рассеялись... Сегодня инвесторы смотрят на календарь статистики, надеясь увидеть признаки восстановления экономики", - сказал Андре Бахос из Princeton Financial Group.

"Сейчас все вздохнули с облегчением, считая, что это (Дубай) совсем не то, что предполагалось. Если принять во внимание то, что экономика Азии необычайно сильна, то можно уравновесить медвежьи настроения",- считает Питер Кенни из Knight Equity Markets.

К 17.36 МСК Dow Jones вырос на 1,06 процента до 10.454,35 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 1,09 процента до 1.107,53 пункта, индекс Nasdaq Composite-на 1,14 процента до 2.169,00 пункта.

После открытия рынка ожидается статистика, в частности, PMI производственного сектора США, а также данные о домах, выставленных на продажу.

Из корпоративных новостей инвесторов могут привлечь квартальные результаты поставщика офисных товаров Staples Inc, которые превзошли ожидания аналитиков благодаря программе снижения издержек.

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