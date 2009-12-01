Банк Австралии вновь повысил учетную ставку

Центральный Банк Австралии поднял учетную ставку на четверть процентного пункта третий раз подряд, мотивировав это тем, что экономика страны продолжает укрепляться, сообщает k2kapital.

Глава резервного банка Гленн Стивенс увеличил ключевую процентную ставку до 3,75% с 3,5%, как и предсказывали большинство экономистов, опрошенных Bloomberg News. В следующий раз совет соберется в феврале.

Укрепление австралийской экономики основано на росте потребительского доверия, повышении цен на жилье и спросе на ресурсы (в частности – железную руду) со стороны Китая. Как говорится в отчете Центробанка страны, все это является движущей силой "нового подъема" в экономике, который будет длиться несколько лет.

Тем не менее, аналитики ожидают, что теперь резервный банк возьмет тайм-аут и не будет повышать процентную ставку до марта-апреля, дабы сдержать инфляцию.

Однако целый ряд макроэкономических показателей свидетельствует о том, что экономика страны чувствует себя все лучше. Так, например, ВВП Австралии во II квартале 2009 года вырос на 0,6% после повышения на 0,4% в первом.

Кроме того, "зеленый континент" входит в составленный авторитетным экономистом Нуриэлем Рубини список 14 стран, чьи экономики оказались наиболее устойчивыми к нынешнему кризису.