Центробанк ОАЭ создал новый механизм поддержки банков

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов объявил о создании аварийного механизма финансирования для поддержки банковской ликвидности в ответ на долговые проблемы Дубаи, грозящие парализовать кредитование и сорвать восстановление экономики, сообщает k2kapital.

ЦБ также заверил, что банковская система ОАЭ в настоящее время здоровее, а ее ликвидность выше, чем год назад.

По мнению аналитиков, этот шаг является превентивной мерой, призванной остановить утечку капитала и бегство вкладов, когда биржи возобновят свою работу после четырех дней праздников.