Банк РФ намерен усилить контроль в банках из первой десятки

Банк России планирует ужесточить контроль за рисками крупнейших банков, введя в них своих уполномоченных представителей, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна, сообщает РИА Новости.

В настоящее время ЦБ вправе назначать уполномоченных представителей в банки, которые получили господдержку, субординированные кредиты от ВЭБ или ЦБ, в банки, где размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах, а также в банки, которые получили беззалоговые кредиты ЦБ на срок более одного месяца. ЦБ начал вводить спецпредставителей в банки с 24 февраля 2009 года.

"Мы хотим расширить полномочия кураторов банков, которые сейчас осуществляют дистанционный надзор, и дать им права, близкие к тем, которыми обладают уполномоченные представители Центробанка, введенные в феврале этого года в банки, получавшие средства господдержки", - заявил изданию первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.

"Введение в банки уполномоченных представителей - антикризисная мера, но, проанализировав опыт их деятельности, мы сочли ее эффективной и планируем сделать институт кураторов с расширенными правами постоянным для системообразующих банков - то есть банков Топ-10", - добавил он.

По данным рейтинга банков журнала "Деньги" на 1 октября, в Топ-10 банков по капиталу входили Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВТБ 24, Альфа-банк, Юникредит банк, Райффайзенбанк, МДМ банк. Топ-10 банков по активам отличается на одну позицию: десятое место занимает Росбанк.

До кризиса, с 1 января 2008 года, за рядом банков также осуществлялся специальный надзор с помощью кураторов ЦБ. Однако их полномочия были существенно уже, чем у уполномоченных представителей, введенных в разгар кризиса в феврале 2009 года. "Основное отличие куратора от уполномоченного представителя заключается в оперативности осуществляемого контроля за банком,- объясняет партнер компании BDO в России Денис Тарадов.- Кураторы контролируют банк в основном дистанционно и видят происшедшие в банке события постфактум - на основе предоставленной банками отчетности. Уполномоченные представители осуществляют контроль, находясь непосредственно в банке, участвуя в заседаниях органов управления, то есть фактически в режиме онлайн".

Для расширения полномочий кураторов, по словам Меликьяна, потребуются поправки к закону "О Центральном банке". "Сейчас этот вопрос обсуждается в Банке России: подготовлен доклад о работе уполномоченных представителей ЦБ",- сообщил он.

Расширение полномочий кураторов до уровня уполномоченных представителей свидетельствует о желании регулятора более оперативно реагировать на риски снижения устойчивости крупнейших банков и, как следствие, всей банковской системы, считает Тарадов. Хотя формально финансовые власти констатировали прохождение банковским сектором дна кризиса, фактически проблемы банков еще далеки от завершения. Об этом недавно напомнил президент Альфа-банка Петр Авен. По его мнению, проблема просроченных кредитов в банковском секторе в ближайшее время не станет менее острой и, для того чтобы развиваться, а не выживать, частным банкам нужны огромные вливания в капитал. "Концентрация рисков в Топ-10 крупнейших банков действительно очень высока,- согласен директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.- Например, невозврат крупного кредита банку из Топ-10 повышает риски всей банковской системы". Так, по итогам октября портфель просроченных корпоративных ссуд Райффайзенбанка вырос на 40% из-за несвоевременного исполнения обязательств по трем крупным кредитам, хотя раньше банк не был в числе лидеров по росту просрочки.

Банки из числа Топ-10, согласившиеся прокомментировать планы ЦБ, были осторожны в своих оценках. "Трудно комментировать то, что пока является только идеей, надо смотреть на формулировки, в которые эта идея будет облечена",- сообщил изданию первый зампред правления ВТБ Василий Титов. "Институт уполномоченных представителей хорошо себя зарекомендовал, и расширение функций кураторов, которые смогут более пристально наблюдать за работой банка, не представляется проблемой",- сообщил газете председатель правления Райффайзенбанка Павел Гурин. "Выбор для более пристального контроля банков из Топ-10 логичен: на них приходится около 80% активов всей банковской системы,- добавляет глава совета директоров МДМ банка Олег Вьюгин.- Но важно определиться с целью присутствия кураторов в банке, потому что цель присутствия и участия в работе банка уполномоченных представителей была не вполне ясна - то ли они собирали информацию, то ли оценивали решения. Это понятно, если речь идет о временной мере, но при превращении ее в постоянную надо четко очертить круг обязанностей таких контролеров".

Банкиры, оценивавшие планы ЦБ по ужесточению контроля за крупнейшими банками на условиях анонимности, были более категоричны. "Наделение уполномоченных представителей ЦБ столь широкими полномочиями было антикризисной мерой, и сохранять ее действие в мирное время мне кажется неправильным,- говорит один из собеседников "Коммерсанта".- Таким образом мы надолго закрепляем кризисное состояние банковской системы". Логика регулятора понятна, но эффективность данной меры под вопросом, согласны аудиторы. "Фактически мы имеем дело с прецедентом системного изменения экономических отношений после кризиса - ужесточением госконтроля, в частности в банковском секторе,- рассуждает Алексей Терехов.- В госбанках это будет означать отход от общемировой практики разделения владения капиталом и управления им, в частных банках - тотальный контроль за всеми действиями менеджмента, что также вряд ли будет эффективным с точки зрения развития бизнеса банка".