ЕС предоставит помощь четырем странам

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил предоставление макрофинансовой помощи четырем странам за пределами Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено на заседании 30 ноября.

Совет министров, в частности, одобрил предоставление 200 млн. евро помощи Сербии (в форме кредита), 100 млн. евро помощи Боснии и Герцеговине (кредит), 100 млн. евро помощи для Армении (из них 65 млн. евро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. евро помощи Грузии (грант).

Как сообщал УНИАН, Европарламент поддержал предоставление помощи этим странам на заседании 24 ноября.