Минфин Японии высоко оценил решение центробанка о вливаниях

Министр финансов Японии Хирохиса Фудзии оценил сегодняшнее решение национального банка влить в финансовую систему страны 10 трлн иен /более 112 млрд долл/ в виде трехмесячных кредитов под 0,1 проц как "правильное" и "необходимое", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

"Важно, что банк продолжает действовать оперативно", - подчеркнул он, выступая перед журналистами.

Глава Минфина одобрительно отозвался о готовности Японского банка помогать правительству в борьбе с дефляцией и поощрять снижение ставок по долгосрочным кредитам, а также о его озабоченности нестабильностью на валютном и фондовом рынках, которые выразились в резком падении курса доллара к иене на прошлой неделе.

Одновременно с Х.Фудзии официальную позицию кабинета министров озвучил его генеральный секретарь Хирофуми Хирано: "Японский банк тщательно и должным образом подошел к изменениям в экономической ситуации и работает в тандеме с нашими экономическими усилиями",- заявил он.

Эксперты отмечают, что руководство центробанка пошло на решение о финансовой интервенции под прямым давлением кабинета, поскольку ранее оно скептически высказывалось о целесообразности подобных мер.