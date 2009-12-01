Особенности поддержки банков, кредитовавщих аграриев, неконституционны

Нормы закона, которыми устанавливаются особенности поддержки Национальным банком Украины ликвидности коммерческих банков, которые предоставили кредиты сельхозпроизводителям, через соответствующие инструменты рефинансирования, не соответствуют Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня огласил Конституционный суд Украины. Решение было принято 24 ноября в деле по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины пункта 11 раздела 3 «Заключительные положения» закона «О первоочередных мерах по противодействию негативным последствиям финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" от 31 октября 2008 года № 639-VI с последующими изменениями.

Как объяснил Конституционный суд Украины, при вступлении в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия негативным последствиям влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса» от 4 февраля 2009 года №922, которым вносились изменения в вышеуказанный закон, была нарушена процедура его вступления в силу, что не соответствует Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, по мнению автора ходатайства, Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, положения пункта 11 раздела III „Заключительные положения“ Закона №639 относительно установления особенностей поддержки Национальным банком Украины ликвидности коммерческих банков, предоставивших кредиты сельскохозяйственным товаропроизводителям, из-за соответствующих инструментов рефинансирования противоречат части четвертой статьи 13, статьи 41 Конституции Украины. Президент Украины также отмечает, что новационные нормы указанного пункта не отвечают определенному в статьях 99, 100 Конституции Украины статусу Национального банка Украины и гарантиям его самостоятельности в проведении денежно-кредитной политики.