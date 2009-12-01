Наличный курс доллара в банках немного понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,07 грн./долл., курс немного понизился, по сравнению с 30 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также немного понизился, по сравнению с 30 ноября, и сегодня составляет 11,96/12,19 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,05 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,31 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 30 ноября, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2689 грн./рубль, курс продажи – на 0,7% - до 0,2799 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,06 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,01 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,10 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева незначительно изменился, по сравнению с 30 ноября, и сегодня составляет 11,98/12,16 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,88-12,03 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 30 ноября, понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2675 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2808 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2750 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,97/8,10 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2250/0,2830 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,12 грн., евро – 11,90/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,08 грн., евро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9878, к евро – 12,000072, к российскому рублю – 0,27479.