Межбанк: торги по доллару открылись снижением - 7,98/8,01 грн./долл

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падение котировок – 7,9880/8,0170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2736/468, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,0225/12,0680. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,5061/63 (понедельник - 1,5020/22).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.