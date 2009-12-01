Межбанк: торги по доллару открылись снижением - 7,98/8,01 грн./долл
11:50, 01 декабря 2009Финансы
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По евро тоже - 12,02/12,06 грн./евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падение котировок – 7,9880/8,0170 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2736/468, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,0225/12,0680. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,5061/63 (понедельник - 1,5020/22).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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