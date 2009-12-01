НБУ просит банки сообщить о нападениях на их отделения

Национальный банк Украины просит коммерческие банки предоставить данные о нападениях на банковские отделения.

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 1 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

«Прошу предоставить Департаменту налично-денежного обращения Национального банка Украины информацию о преступных нападениях на банковские учреждения, совершенных в 2008 году и за 11 месяцев текущего года…» - говорится в телеграмме.

В частности, банки должны указать: была ли использована кнопка тревожной сигнализации; были ли задействованы средства видеонаблюдения; было ли оборудовано место работы кассира прочными оградительными конструкциями; какие средства (огнестрельное, холодное оружие и т.д.) применяли преступники для совершения нападения.

Нацбанк также интересует количество лиц, принимавших участие в нападении, сумма средств, похищенных преступниками, спустя какое время прибыли охранники после срабатывания тревожной сигнализации.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал подчиненных до 1 декабря проверить наличие в банковских учреждениях систем охраны и возбудить уголовные дела в случае их отсутствия против руководителей банков за служебную халатность.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО поддержал инициативу генпрокурора. При этом он отметил, что Верховная Рада не рассматривает специально разработанный по этому поводу законопроект, а НБУ, несмотря на неоднократные обращения и просьбы со стороны МВД, не дает соответствующих поручений банкам.

Кроме того, 19 ноября в Донецке Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что в массовых ограблениях банков в Украине в первую очередь виноваты банкиры. Он объяснил, что банкиры сегодня «уже открыто заявляют, что они не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предохранительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж и велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».