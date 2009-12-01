Петёвка: Изменения в Бюджетный кодекс имели технический характер

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА заявляет, что изменения в Бюджетный кодекс имели технический характер и не меняли сути документа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Внесение в повестку дня Верховной Рады новой редакции Бюджетного кодекса имело лишь одну цель – затянуть принятие бюджета на 2010 год. Все предложенные бюджетным комитетом изменения имели технический характер и не меняют сути документа», - заявил В.ПЕТЁВКА, комментируя очередную попытку пересмотра парламентом Бюджетного кодекса.

В.ПЕТЁВКА отметил, что ни Кабинет министров, ни Президент, ни Верховная Рада не предложили реальной реформы межбюджетных отношений.

«Эта сфера является слишком серьезной, чтобы действовать в ней кавалерийскими набегами. Нельзя изменять межбюджетные отношения лишь для того, чтобы подвести базу для нереалистичного бюджета, как это предлагало правительство. Но и нельзя, как предлагает бюджетный комитет, подменять бюджетную реформу внесением сугубо технических правок», - считает народный депутат.

Он напомнил, что такие государства как Италия или Польша тратили десятилетия на то, что правительство и парламент предлагали сделать за несколько месяцев. «Эти страны подошли к децентрализации бюджета продуманно, передавая региональным и местным органам власти ровно столько ресурсов, сколько те могли эффективно освоить. Результат не замешкался – сейчас в Италии более 70% ВВП страны распределяется на уровне региональных и местных бюджетов, а не центра. Нашим местным властям о таких пропорциях можно лишь мечтать», - отметил В.ПЕТЁВКА.

Он призвал парламент не продолжать «ритуальные танцы» вокруг Бюджетного кодекса, а сосредоточиться на подготовке бюджета-2010 на существующей законодательной базе.

«Ничего качественного во время выборов ни правительство, ни парламент в сфере межбюджетных отношений предложить не могут. Поэтому давайте отложим этот вопрос, а все силы направим на то, чтобы до нового года принять главную смету страны. А уже в будущем году, при новой власти приступим к бюджетной реформе со всей серьезностью, которой требует этот вопрос», - отметил представитель “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, Верховная Рада Украины не смогла преодолеть вето Президента Украины на Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины». В то же время парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы заветированный закон доработать на следующей сессии. Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

В июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президента, но Виктор ЮЩЕНКО заветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса нормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не удовлетворяет нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласуется с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.