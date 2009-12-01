НБУ отказывается от монополии охраны банков

Национальный банк Украины против монополизации рынка охранных услуг Государственной службой охраны (ГСО) при Министерстве внутренних дел Украины, сообщается на веб-сайте Нацбанка, сообщает Дело.

"Неизменной остается позиция НБУ, Ассоциации украинских банков и Ассоциации Украинский кредитно-банковский союз относительно нецелесообразности включения банков в перечень объектов, которые подлежат обязательной охране подразделениями ГСО при МВД Украины, потому что монополизация рынка охранных услуг будет противоречить законодательству Украины, приведет к резкому подорожанию охранных услуг и снижению их качества", - указывается в сообщении.

По данным НБУ, аналогичной позиции придерживается Антимонопольный комитет, министерства экономики и юстиции Украины.

В сообщении также отмечается, что НБУ обеспокоен нападениями на банки Украины.

НБУ напоминает, что для противодействия преступным посягательствам на ценности банков и их клиентов Нацбанк установил более жесткие нормы, направленные на усиление уровня защиты средств и создания безопасных условий работы инкассаторов.

Согласно сообщению, новые нормы предусматривают, среди прочего, установление систем видеонаблюдения и элементов ограждающих пулеустойчивых конструкций на рабочих местах кассиров, обязательное внедрение использования бронированного автотранспорта во время перевозки валютных ценностей и тому подобное.

"В условиях финансово-экономического кризиса, убыточной деятельности, ухудшения финансового состояния банков Украины реализация новых норм требует от банков значительных средств, поэтому нормативно-правовыми актами НБУ предусмотрено постепенное поэтапное обеспечение их выполнения", - резюмируется в сообщении.

Напомним, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко в ноябре заявил, что по стране идет волна успешных разбойных нападений на банки. При этом, по его мнению, в этом виноваты в первую очередь сами банкиры, которые экономят на мерах безопасности.

По его данным, в Украине раскрывается примерно 50% разбойных нападений.